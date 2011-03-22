Эксперты: акции украинских компаний на международных площадках вчера закрылись ростом

Акции украинских компаний на международных фондовых площадках по результатам вчерашних торгов в основном закрылись ростом.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что бумаги нефтегазового сектора на Лондонской фондовой бирже в понедельник, 21 марта, немного прибавили в цене. JKX Oil & Gas вырос на 1,63%, Regal Petroleum – на 0,64%, Cadogan Petroleum – на 2,7%. Взлетели акции «Мироновского хлебопродукта» (+4,26%). В то же время, инвесторы фиксировали прибыль по бумагам Ferrexpo (-1,42%).

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже «Кернел» (+0,5%) и «Агротон» (+2,86%) завершили понедельник на позитивной территории. При этом акции «Астарты» (-0,06%) незначительно просели.