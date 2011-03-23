Эксперт считает снижение украинского фондового рынка технической коррекцией

Динамику украинского фондового рынка во вторник, 22 марта, можно рассмаривать как техническую коррекцию.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «осторожные инвесторы могут воспользоваться текущей ситуацией для фиксирования прибыли, однако открытие коротких позиций на текущих уровнях, с нашей точки зрения, преждевременно. Из-за того, что в течение большей части торговой сессии вторника мировые площадки демонстрировали скорее нейтральную динамику, мы не находим весомых аргументов в пользу идеи о потенциальном развороте среднесрочного восходящего тренда на украинском рынке акций».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, после четырех дней роста, по итогам которых индекс Украинской биржи вырос на 11%, он скорректировался во вторник на 0,6%. Снижение котировок акций происходило в условиях снизившейся торговой активности. Так, объем торгов на рынке акций составил всего 217 млн. гривень, тогда как во время мощного ралли в понедельник объем торгов составил 310 млн. гривень.

Аналитик отметил, что половина индексных акций Украинской биржи во вторник потеряли более 1% рыночной стоимости. В то же время, акции банков, «Азовстали», «Центрэнерго (CEEN: ПЕРЕСМОТР) и Стирола» завершили торговую сессию с результатами лучше среднего показателя рынка.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, заметным исключением в части рыночной динамики и торговой активности во вторник стали акции «Укрнафты», которые прибавили 3%, а доля акций компании в общем объеме торгов на Украинской бирже составила более 13%. Тот факт, что торговля акциями Укрнафты шла вразрез с общей динамикой рынка, нашел отражение и на срочном рынке. Фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи, срок которого истекает в июне, потерял на 1 процентный пункт больше, чем сам индекс.