Эксперты: на фондовые рынки негативно повлияла новая информация из Ливии

Торги на фондовых биржах Европы и США во вторник, 22 марта, проходили в основном на негативной территории на фоне новой информации о конфликте в Ливии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, японский индекс Nikkei вчера вырос на 4,36%.

По словам аналитиков, украинские фондовые площадки во вторник закрылись со смешанной динамикой. Индекс Украинской биржи закрылся снизился на 0,64%, оказавшись на уровне 2782,09 пункта, а индекс ПФТС показал рост на 0,74%, достигнув 1088,93 пункта. Лидерами по объему роста на Украинской бирже были акции компании «Мотор Сич» (51,4 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (36,3 млн. грн.). Лучше рынка торговались бумаги «Укрнафты» (+3.00%), «Райффайзен банка Аваль» (+0,84%) и «Азовстали» (+0,71%). Все остальные акции индексной корзины Украинской биржи по итогам торгов во вторник зафиксировали снижение.

Аналитики сообщают, что в еврозоне сегодня выйдет информация по индексу потребительского доверия. В США будет опубликована статистика по уровню продаж вновь построенного жилья и по изменению уровня запасов нефти за неделю.