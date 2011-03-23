«ПБ-Консалтинг» оценит контрольный пакет «Укрнафтопродукта»

Победителем конкурса по отбору оценщика 50% + 1 акция государственного пакета акций Акционерной холдинговой компании (АХК) «Укрнафтопродукт» признано ООО «ПБ-Консалтинг».

Об этом сообщает официальное издание Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, оценка будет проводиться с целью дальнейшей приватизации данного пакета акций.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному ФГИУ помесячному пообъектному плану-графику выставления на продажу в I-IV кварталах 2011 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний, 50% + 1 акция АХК «Укрнафтопродукт» планируется выставить в этом году на продажу.

Справка УНИАН. Акционерная компания «Укрнафтопродукт» создана в 1998 году на базе Украинского объединения по обеспечению нефтью и нефтепродуктами. Компания управляет переданными в ее уставный капитал пакетами акций ОАО "Луганскнафтопродукт" (51%), "Херсоннафтопродукт" (50%+1 акция), "Светловодская нефтебаза" (30%), "Харьковнафтопродукт" (26%), "Кировограднафтопродукт" (8,9%), "Николаевнафтопродукт" (6,4%), "Хмельницкнафтопродукт" (6,02%) и "Лисичанскнафтопродукт" (2,2%).

Фонду госимущества принадлежат 50% + 1 акция "Укрнафтопродукта", ООО "Концерн "Нафтопродукт Украины" (г. Киев) – 44,19%. Государство неоднократно пыталось продать контрольный пакет акций компании в 2006 году, однако дважды объявленный ФГИУ конкурс отменялся.

ООО «ПБ-Консалтинг» (г. Днепропетровск) занимается оценкой рыночной стоимости объектов инвестирования.