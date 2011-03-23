Волна фиксации прибыли нафондовых рынках сегодня может продолжиться - эксперт

Волна фиксации прибыли на мировых рынках акций сегодня может продолжиться.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, в действиях инвесторов на мировых фондовых рынках во вторник, 22 марта, преобладала осторожность. Американские индексы S&P 500 и DJIA скорректировались от сопротивления на уровнях 1 300 и 12 000 пунктов, по итогам торговой сессии потеряв 0,15% и 0,4% соответственно. В то же время, индекс MSCI AC World, который отражает динамику всех основных фондовых площадок, во вторник прибавил 0,4%. Таким образом, стремление к фиксированию прибыли еще не достигло апогея, и краткосрочные риски снижения котировок акций сохраняются.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, участники рынка вернулись к теме волнений на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть. Так, котировки марки WTI достигли отметки в 105 долларов за баррель, что лишь на 3% ниже уровня годичного максимума. В то же время, сейчас трейдеры на рынке черного золота не демонстрируют аппетита к покупкам, что может оказать поддержку рынкам акций.

Аналитик считает, что в течение сегодняшнего дня трейдерам нужно обратить внимание на развитие событий на мировом валютном рынке. По данным агентства Bloomberg, в 17:00 по киевскому времени в парламенте Португалии начнется обсуждение программы по сокращению государственных расходов. «Повышенное внимание рынков к данному событию читается во вчерашнем росте доходности долговых обязательств Португалии и умеренном снижении стоимости европейской валюты сегодня утром. Усиление негативной динамики валютной пары доллар/евро следует расценивать в качестве краткосрочного негатива для рынков акций», - подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО.