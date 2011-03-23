Создание Центрального депозитария на базе НДУ противоречит договоренностям с МВФ – Посол США

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон ТЕФТ считает, что создание Центрального депозитария на базе ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) противоречит договоренностям между правительством Украины и Международным валютным фондом (МВФ) относительно создания Центрального депозитария ценных бумаг. Об этом говорится в письме Д.ТЕФТА на имя вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО от 23 февраля с. г., копию которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Как говорится в письме посла США, «на протяжении последних 10 лет Агентство США по международному развитию (USAID) и Всемирный банк (ВБ) оказывали поддержку формированию Центрального депозитария ценных бумаг, преимущественная доля в котором должна находиться в частной собственности. Практическим воплощением этой работы стало создание Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) – эффективной и прозрачной организации, в которой сбалансировано представлены интересы участников рынка и государства, которая не требует поддержки за счет средств государственного бюджета».

Д.ТЕФТ отмечает, что конечным результатом этого процесса должно было стать юридическое признание ВДЦБ в качестве центрального депозитария, что в нынешней ситуации дало бы решающий импульс в вопросах обеспечения стабильности фондового рынка Украины, придания устойчивости его развитию. В соответствии с договоренностью с МВФ правительство Украины согласилось создать центральный депозитарий на базе ВДЦБ, отмечает посол США.

Однако, говорится в письме Посла США в Украине, «недавно аппаратом премьер-министра Украины была сформирована рабочая группа, целью деятельности которой является создание центрального депозитария не на базе ВДЦБ, а путем объединения НДУ с депозитарными функциями Нацбанка Украины». По мнению Д.ТЕФТА, практическая реализация подобного сценария может отрицательно отразиться на доверии инвесторов к Украине, а также будет иметь негативное влияние на достижение долгосрочных планов экономического и финансового развития страны. Кроме этого, планы создания Центрального депозитария на базе НДУ, который содержится за счет средств госбюджета, расходятся с договоренностями между правительством Украины и МВФ, сообщает Д.ТЕФТ в своем письме на имя вице-премьер-министра С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в рамках программы взаимодействия Украины с МВФ 10 декабря 2010 года был подписан договор, в соответствии с которым Украина обязалась в 2011 году создать единый Центральный депозитарий, который будет полностью отвечать международным стандартам, управляться прозрачно, базироваться на принципах корпоративного управления, обеспечивающих сбалансированное представительство интересов участников рынка и государства, т.е. на базе ВДЦБ. Участие государства должно было состоять исключительно в создании эффективной законодательно-нормативной базы. Финансирование Центрального депозитария за счет государственных средств должно быть сведено к минимуму.

4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.