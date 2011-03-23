Эксперты отмечают снижение спроса на ОВГЗ на первичном рынке

Объем заявок на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вчерашнем аукционе Министерства финансов Украины существенно снизился по сравнению с прошлой неделей.

Об этом УНИАН сообщила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее информации, совокупный объем поданных заявок на вчерашний аукцион по ОВГЗ составил 1,4 млрд. грн., что в три раза меньше, чем на прошлой неделе. Всего вчера Минфин на первичном аукционе реализовал ОВГЗ на сумму 572 млн. грн. (по номинальной стоимости), что в 6 раз меньше, чем на прошлом аукционе неделю назад.

Е.БЕЛАН также отметила, что если ранее на первичных аукционах преобладал спрос на короткие ОВГЗ, то на четырех последних аукционах совокупный спрос на среднесрочные облигации, наоборот, в два раза превысил спрос на краткосрочные бумаги.

«Это говорит о том, что инвесторы уже более склонны брать на себя риски по среднесрочным бумагам в поисках более высокой доходности», – отметила экономист.

Согласно прогнозу аналитиков Dragon Capital, в дальнейшем банки будут больше средств направлять на кредитование и меньше – на покупку гособлигаций. Средние объемы привлечения на первичных аукционах в этом году составят 0,9 млрд. грн., что немного меньше текущего значения 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 3 млрд. 347 млн. 822 тыс. 450 грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 15 марта т.г.