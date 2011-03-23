Входящие в «Молочный альянс» компании привлекли 300 млн. грн.

Входящие в состав ЗАО «Молочный альянс» компании ПрАО «Пирятинский сырзавод», ЗАО «Баштанский сырзавод», ОАО «Яготинский маслозавод» завершили размещение на ПФТС своих облигационных выпусков, благодаря чему привлекли в общей сложности 300 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН на фондовой бирже ПФТС.

По информации биржи, ПрАО «Пирятинский сырзавод» привлекло на ПФТС 100 млн. грн. путем размещения 100 тыс. именных процентных облигаций серии B номинальной стоимостью 1 тыс. грн. с процентной ставкой 18% годовых и датой погашения 25 сентября 2015 г.

ЗАО «Баштанский сырзавод» привлекло 100 млн. грн., разместив 100 тыс. облигаций серии A номинальной стоимостью 1 тыс. грн. с процентной ставкой 18% годовых и датой погашения 25 сентября 2015 г.

ОАО «Яготинский маслозавод» привлекло на ПФТС 100 млн. грн., разместив 100 тыс. облигаций серии B с процентной ставкой 15% годовых и датой погашения 25 сентября 2015 г.

Согласно проспекту эмиссии, финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций ПрАО «Пирятинский сырзавод», в полном объеме будут направлены на техническое переоснащение предприятия и увеличение объемов переработки молочного сырья. Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций ОАО «Яготинский маслозавод» и ЗАО «Баштанский сырзавод», в полном объеме будут направлены на формирование и пополнение уставного капитала предприятий.

Справка УНИАН. Холдинг «Молочный альянс» – это группа компаний, которая объединяет крупные предприятия по переработке молока, выпускающие продукцию под известными брендами. Наиболее известные предприятия холдинга – Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Золотоношский сырзаводы и Яготинский маслозавод.