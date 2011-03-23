Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 марта, повысился на 1,26% – до 1 102,65 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 164 млн. 657 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,12% – до 2813,22 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 374 млн. 903 тыс. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 241 тыс. грн.