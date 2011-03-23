«Банк Русский стандарт» разместил облигации на 100 млн. грн.

ПАО «Банк «Русский стандарт» провело размещение именных процентных облигаций на общую сумму 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, срок обращения бумаг составляет 1 год, доходность – 14%. Купонный период облигаций составляет 91 день, дата погашения – 28 февраля 2012 г. Покупателями облигаций банка стал широкий круг инвесторов, включающий украинские и иностранные банки, инвестиционные фонды.

Андеррайтером выпуска выступила компания ООО «Инвестиционный капитал Украина», со-андеррайтером – ПАО «ВТБ».

Облигации включены котировочный лист ПФТС второго уровня, ценным бумагам присвоен рейтинг на уровне «uaA+» от рейтингового агентства "Кредит Рейтинг". Отличительной особенностью облигаций ПАО «Банк «Русский стандарт» стала гарантия ЗАО «Банк Русский Стандарт» (B+/Ba3/B+), который является материнским банком ПАО «Банк Русский стандарт» и занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования в Российской Федерации.

Полученные от размещения средства банк «Русский стандарт" намерен инвестировать в дальнейшее развитие розничного бизнеса.

Справка УНИАН. ПАО «Банк «Русский стандарт» в Украине основано в 2006 году, банковская лицензия НБУ № 226 от 17 февраля 2010 года. Основным направлением деятельности банка является потребительское кредитование.

На сегодняшний день банк работает со всеми крупными игроками на рынке продажи бытовой техники, такими как Comfy, «МегаМакс», «Технополис», «Фокстрот», «Эльдорадо», «Алло» и другие. С 2010 года ПАО «Банк «Русский стандарт» активно развивает новые направления бизнеса (кредитные карты, интернет-банкинг, расчетный бизнес и др.), а также сеть отделений и региональных представительств.

В 2010 году активы банка увеличились в 2,5 раза и на 1 января 2011 года составили 507,7 млн. грн.