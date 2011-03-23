Индекс Украинской биржи сегодня отыграл вчерашнее снижение – эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 23 марта, отыграл снижение предыдущего дня.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «Укрнафта» продолжила показывать результат лучше среднего по рынку, а ее вклад в рост индекса Украинской биржи превысил 50%. Среди лидеров роста на рынке заявок также следует отметить акции Енакиевского метзавода и «Стирола», которые прибавили в цене 8,3% и 3,9% соответственно.

По словам аналитика, почти треть бумаг, входящих в состав расчетной корзины индекса Украинской биржи, закрылись в среду на отрицательной территории. При этом существенно более слабую по сравнению с рынком динамику демонстрировали акции энергогенерирующих компаний. Лидерами снижения стали акции «Укртелекома» и «Захидэнерго», потерявшие более 1% рыночной стоимости.

П.ИЛЬЯШЕНКО считает, что участники срочного рынка сохраняют осторожность в течение уже второй торговой сессии. Так, фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи, срок которого истекает в июне, снова отстал от самого индекса.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 марта, вырос на 1,26% – до 1 102,65 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 657 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,12% – до 2813,22 пункта. Общий объем торгов составил 374 млн. 903 тыс. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 241 тыс. грн.