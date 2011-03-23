Эксперт: индекс Украинской биржи сегодня вырос, несмотря на неоднозначный внешний фон

На Украинской бирже в среду, 23 марта, наблюдалась положительная динамика, несмотря на неоднозначный внешний фон.

Так агентству УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его информации, для большинства ликвидных бумаг Украинской биржи сегодняшняя торговая сессия завершилась в плюсе. Открывшись в отрицательной зоне на волне внешнего негатива, индекс UX быстро сменил направление. Инвесторы откупали акции, подешевевшие за предыдущую сессию, сочтя пессимизм вторника излишним.

Как подчеркнул С.БЕЛЯСОВ, внешний фон к тому моменту начал улучшаться, что дополнительно стимулировало покупки. Утренний негатив, вызванный данными о росте заказов в промышленности еврозоны всего на 0,1% (при прогнозах 1,5%), был нивелирован принятием парламентом Португалии нового пакета мер по снижение дефицита бюджета. Инвесторы с оптимизмом восприняли данную новость, так как опасались, что непринятие пакета мер, против которого резко выступала оппозиция, вынудило бы Португалию обратиться за помощью в фонд спасения еврозоны. Это создало бы дополнительные риски для единой европейской валюты.

По словам аналитика, во второй половине сессии на Украинской бирже началась фиксация прибыли. Индекс UX просел из-за продаж по акциям энергогенерирующих компаний, а также из-за ухудшения внешнего фона. Неблагоприятная макростатистика из США и тревожные сигналы, поступающие из Японии по поводу ситуации на АЭС «Фукусима», сдерживали оптимизм игроков отечественного рынка. Однако индекс UX все же продолжил торговаться в плюсе.

С.БЕЛЯСОВ сообщил, что в лидерах роста котировок на Украинской бирже в среду были акции Енакиевского метзавода (+8,25%). Активный интерес инвесторы проявили к бумагам после завершения собрания акционеров, на котором обсуждался вопрос передачи производственных мощностей Макеевского метзавода Енакиевскому заводу. Принятие данного решения позволит ЕМЗ существенно нарастить производственные показатели в будущем.

Как отметил аналитик, в среду пользовались высоким спросом у участников торгов акции «Укрнафты» (+5,14%). Покупки были обусловлены планами компании диверсифицировать производство, сместив акцент в сторону конечной переработки нефти, что в перспективе улучшит финансовые показатели «Укрнафты». Кроме того, наращивание объемов выпуска продукции на «Стироле» на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, а также активных процессов консолидации в азотной отрасли подняли интерес инвесторов к акциям концерна, что привело к росту котировок на 3,90%.

По информации С.БЕЛЯСОВА, наибольшее снижение в среду было зафиксировано по акциям «Укртелекома» (-1,91%) на фоне роста политических спекуляций вокруг приватизации монополиста связи. В частности, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что считает возможным создание Временной следственной комиссии относительно приватизации «Укртелекома». Слабый интерес участники рынка проявляли к энергогенерирующим компания. Акции «Захидэнерго» подешевели на 1,38%, «Центрэнерго» – на 0,62%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 марта, вырос на 1,26% – до 1 102,65 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 657 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,12% – до 2813,22 пункта. Общий объем торгов составил 374 млн. 903 тыс. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 241 тыс. грн.