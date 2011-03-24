Макростатистика остается вне поля зрения инвесторов - эксперты

Макроэкономичкская статистика в последнее время остается вне поля зрения инвесторов фондовых рынков.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По прогнозам аналитиков, одним из возможных показателей, на который все-таки отреагирует рынок, может стать отчет о ВВП США, который будет опубликован в пятницу. Тем не менее, ожидать конкретики не стоит, так как выходные могут внести свои коррективы в новостном плане.

Аналитики сообщают, что рекордное падение продаж домов на первичном рынке недвижимости США привело в среду, 23 марта, к небольшому снижению котировок американских индексов после открытия, после чего последовало восстановление. Ведущие индексы США и Европы вчера закрылись со смешанной динамикой, наибольшее влияние на рынок оказывали обстановка на Ближнем Востоке и ситуация в Японии.

Аналитики отмечают, что по еврозоне в среду был опубликован индекс доверия потребителей, который опустился на 10,6 пункта. В США опубликовали уровень изменения запасов нефти за неделю, увеличившийся на 2,1 млн. барр., при прогнозе аналитиков 1,6 млн. барр. Сегодня в США выйдет отчет по количеству заявок на получение пособий по безработице и данные по заказам на товары длительного пользования. По еврозоне важной статистики, которая может повлиять на ход торгов, не будет.

По словам аналитиков, украинский фондовый рынок в среду закрылся на положительной территории, несмотря на неопределенность на внешних рынках. Утренний рывок наверх сменился боковым движением в районе отметки 2820 пунктов по индексу Украинской биржи. Акции «Укрнафты» протестировали уровень в 904 грн., но закрылись ниже. Хорошим спросом пользовались акции концерна «Стирол», «Азовстали» и Eнакиевского метзавода. Высокая волатильность торгов на западных площадках указывает на то, что торговцы до сих пор держат руку на пульсе при появлении какой-либо новости из Ближнего Востока или Японии.

По информации аналитиков, лидерами торгов по объему на Украинской бирже в среду выступили акции «Укрнафты» (42,89 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (30,19 млн. грн.). Наилучшую динамику роста показали «Укрнафта» (+5,14%) и Енакиевский металлургический завод (+8,25%). Акции Енакиевского метзавода продемонстрировали рост после проведения собрания акционеров, на котором было принято решение взять в аренду производственные мощности Макеевского метзавода. Снижение среди компаний индексной корзины было зафиксировано по «Укртелекому» (-1,91%) и «Захидэнерго» (-1,38%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 марта, вырос на 1,26% – до 1 102,65 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 657 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,12% – до 2813,22 пункта. Общий объем торгов составил 374 млн. 903 тыс. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 241 тыс. грн.