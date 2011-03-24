Скорость развития событий в еврозоне увеличивает риски для покупателей акций - эксперт
Очевидное ухудшение ситуации на долговом рынке стран еврозоны все еще не стало главной темой на рынках рисковых активов, но скорость развития событий увеличивает риски для покупателей акций.
Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.
Он отметил, что после того как парламент Португалии не поддержал программу сокращения государственных расходов, доходность 10-летних обязательств страны впервые превысила отметку в 7,5%. В результате сложившегося политического кризиса премьер-министр Португалии Жозе СОКРАТЕШ объявил об уходе со своего поста и, хотя отставка все еще не принята, будущее коалиционного правительства становится все более неопределенным. Добавило масла в огонь и рейтинговое агентство Moody’s, которое снизило рейтинг 30 испанских региональных банков в связи с ранее имевшим место ухудшением рейтинга Испании.
По словам аналитика, помимо уже привычно сложной ситуации в Ливии, Йемене, Бахрейне и Сирии, список геополитических рисков пополнился возможной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной в результате взрыва бомбы в Иерусалиме 23 марта. Тем временем, сегодня утром фьючерсы на нефть марки WTI пока не демонстрируют признаков увеличения спроса на «черное золото» в результате роста неопределенности. Однако, как показывает опыт последних торговых сессий, возможный рост котировок нефти может оказать давление на рынки акций в ходе сегодняшней торговой сессии, поэтому данным риском нельзя пренебрегать.
Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, торговая сессия в США в среду, 23 марта, началась на отрицательной территории, ведомая падением акций финансового сектора, а также ростом доходности долговых обязательств Ирландии и Португалии. Однако снижение котировок акций привлекло новых покупателей, и уже спустя 2,5 часа после открытия торгов индексы S&P 500 и DJIA вышли в плюс, прибавив по итогам дня 0,6% и 0,5% соответственно. Давление на акции банков оказало решение ФРС не поддержать ожидаемый рынком план по увеличению дивидендов одним из крупнейших представителей отрасли - Bank of America.
По информации аналитика, сегодня утром фондовые индексы в странах Азии завершили торговую сессию на позитивной ноте, а фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили более 0,4% по сравнению с уровнем на момент закрытия Украинской биржи в среду. С другой стороны, вчера американскому индексу S&P 500 так и не удалось закрепиться выше сопротивления на уровне 1 300 пунктов, что увеличивает риски ухудшения технической ситуации. При этом евро продолжает ослабляться.