Украинские фондовые рынки завершили вчерашний день на позитивной ноте - эксперты

Украинские фондовые рынки завершили вчерашний день на позитивной ноте.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, «Укрнафта» (+5,14%) в среду, 23 марта, оказалась в центре внимания. Енакиевский метзавод (+8.25%) взлетел в цене. «Азовсталь» (AZST +1,95%), Алчевский меткомбинат (+1,33%) и Авдеевский КХЗ (+0,91%) также поддержали рост индекса. В то же время, Ясиновский КХЗ (-0,53%) немного просел. «Стирол» оказался среди лидеров роста, прибавив 3,9%.

Аналитики отмечают, что активность торгов акциями «Мотор Сичи» в среду утихла – бумага выросла всего на 0,39% на довольно низком объеме. «Донбассэнерго» (+0,44%) компенсировала часть потерь предыдущей сессии, в то время как бумаги остальных генкомпаний продолжали падать. «Центрэнерго» потеряла 0,62%, «Захидэнерго» - 1,38%. Банки («Райффайзен банк Аваль» опустился на 0,21%, «Укрсоцбанк» вырос на 0,34%) закрылись разнонаправленно. «Укртелеком» (-1,91%) существенно упал в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 марта, вырос на 1,26% – до 1 102,65 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 657 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,12% – до 2813,22 пункта. Общий объем торгов составил 374 млн. 903 тыс. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 241 тыс. грн.