Нацдепозитарий создаст консультационно-совещательный орган из участников рынка

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ) вчера, 23 марта, принял решение о создании консультационно-совещательного органа из числа профессиональных участников рынка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

Как отметили в Нацдепозитарии, целью деятельности такого органа должно стать «определение направлений развития стандартизации депозитарного учета и документооборота относительно операций с ценными бумагами в соответствии с международными нормами для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета».

Как сообщили в Нацдепозитарии, наблюдательный совет также решил приостановить полномочия заместителя председателя правления НДУ Анатолия ГОЛОВКО в связи с его заявлением об увольнении по собственному желанию и переназначил на посту замглавы правления Наталию СКАЛЬСКУЮ и Игоря ИВЧЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство, 1,4% принадлежат около двадцати юридическим лицам, 6% принадлежат дочерней компании "Смарт-групп", еще 6% – компаниям, подконтрольным В.ИВЧЕНКО.

На данное время украинским правительством принят план мер по созданию в Украине единого центрального депозитария, в частности, путем объединения НДУ и депозитария при Национальном банке Украины. Данные планы были подданы критике со стороны еще одного действующего в Украине депозитария – Всеукраинского депозитария ценных бумаг, а также Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.