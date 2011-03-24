Акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas продолжили рост - эксперты

Акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas на Лондонской фондовой бирже в среду, 23 марта, продолжили рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже прибавили за вчерашний день 3,26%, JKX Oil & Gas – выросли на 0,59%. В то же время, Regal Petroleum (-1,25%) закрылся в красной зоне. Акции Ferrexpo (+4,65%) продемонстрировали уверенный рост. Бумаги «Мироновского хлебопродукта» (-0,27%) незначительно просели.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в среду «Астарта» (+0,31%) и «Агротон» (+0,97%) завершили день на позитивной территории. «Кернел» (-0,38%) немного снизился.