Украинский фондовый рынок сегодня продолжил рост

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 24 марта, повысился на 0,62% – до 1 109,47 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 310 млн. 490 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,24% – до 2876,33 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 521 млн. 128 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 804 тыс. грн.