Коррекция на украинском рынке акций оказалась недолгой - эксперт

Коррекция в рамках среднесрочного восходящего тренда на украинском рынке акций оказалась недолгой.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг, 24 марта, достиг наивысшей отметки после 1 марта 2011 г. Стоимость украинских акций сегодня росла рука об руку с положительной тенденцией на мировых площадках благодаря оптимизму, возобладавшему вопреки дорожающей нефти и росту стоимости заимствований для Португалии и Ирландии до рекордных уровней.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, фьючерс на индекс Украинской биржи с исполнением в июне прибавил 4,3%, в то время как более скромный прирост акций «Укрнафты» сдержал рост индекса на уровне 2,2%. Торговая активность сегодня находилась на высоком уровне, превысив 10-дневную скользящую среднюю на 80%. драйверами рынка стали акции «Мотор Сичи» и «Центрэнерго». Их общий вклад в рост индекса Украинской биржи оказался сопоставимым с вкладом всех остальных компонентов индексной корзины.

По информации аналитика, лидерами роста на Украинской бирже в четверг стали акции ГМК, КХЗ, а также «Стирола», который подорожал на 3,8%. Все три ликвидные акции компаний производителей стали - Алчевского меткомбината, «Азовстали» и Енакиевского метзавода - пользовались высоким спросом среди частных инвесторов, хотя динамика роста котировок последнего сильно замедлилась к середине торговой сессии. Несмотря на положительный новостной фон для отдельных акций, все три вышеперечисленных эмитента пользуются одинаково высоким спросом на рынке. Так, с 15 марта акции Алчевского меткомбината, «Азовстали» и Енакиевского метзавода прибавили 22%, 27% и 32% соответственно, заметно опередив средний показатель по рынку.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 24 марта, повысился на 0,62% – до 1 109,47 пункта. Общий объем торгов составил 310 млн. 490 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,24% – до 2876,33 пункта. Общий объем торгов составил 521 млн. 128 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 804 тыс. грн.