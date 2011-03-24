Нацдепозитарий планирует получить в 2011 году 24,37 млн. грн. дохода

Национальный депозитарий Украины (НДУ) планирует в 2011 г. получить доход в размере 24,37 млн. грн.

Об этом говорится в утвержденном на заседании наблюдательного советом НДУ 23 марта финансовом плане депозитария на 2011 год, сообщили УНИАН в пресс-службе НДУ.

Текущие расходы депозитария на этот год планируются в размере 23 млн. 619 тыс. грн. На модернизацию программного обеспечения по депозитарной деятельности планируется израсходовать 400 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство, 1,4% принадлежат около двадцати юридическим лицам, 6% принадлежат дочерней компании "Смарт-групп", еще 6% – компаниям, подконтрольным В.ИВЧЕНКО.