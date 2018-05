НКРС разрешила применение в Украине новых типов радиооборудования

На сегодняшнем очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о разрешении к применению в Украине ряда новых типов радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ) и внесении их в Реестр РЭС и ИУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отметили в пресс-службе, в Украине продолжается процесс активного развития цифрового спутникового и кабельного телевидения, внедрения новейших эффективных цифровых технологий стандарта DVB-T в эфирном (наземном) телерадиовещании. Комиссия приняла решение о внесении в реестр передатчиков цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T типа DTX50, DTX100, DTX250, DTX500, DTX1250, DTX2500 и DTX3500 производства итальянской компании ABE Elettronica S.p.A.

НКРС внесла в реестр автомобильное устройство "свободные руки" французского производства (Mitsubishi Bluetooth Hands Free Module, модели 1765785, модели 1765784, модели 1710880, модели 1351522, модели 1351524). Оборудование представляет собой устройство, которое позволяет вести телефонный разговор в автомобиле, не держа телефон в руках, а используя для этого внешние динамик и микрофон, который предоставляет водителю комфорт и значительно снижает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге. Также автомобилистам будут предложены новые модели автомагнитол с интерфейсом передачи данных Bluetooth т.м. nTray китайского производства Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd.

Среди радиооборудования для домашнего и офисного использования разрешено применение новых типов беспроводного манипулятора "мышь" китайского производства "Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.", телефонов сотовой радиосвязи корейского производства "Samsung Electronics Corporation Ltd." (Корея). Кроме того, в реестр внесены радиостанция базовая модели MTS1 цифровой транкинговой радиосвязи TETRA немецкого производства Motorola GMBH и СВ-радиостанция персональной связи т.м. President типа Truman ASC французского производства "Groupe President Electronics".