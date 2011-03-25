Мировые фондовые рынки выросли на фоне позитивной статистики из США - эксперты

Торги на ведущих фондовых площадках Европы и США в четверг, 24 марта, прошли в положительной динамике на фоне умеренно позитивной макроэкономической статистики из США.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, вчера были опубликованы данные о первичных заявках по безработице, которые оказались на уровне 382 тыс., что немного меньше прогноза (383 тыс.). Также в США вышли данные по уровню заказов на товары длительного пользования за февраль, которые показали снижение на 0,9% при прогнозируемом росте в 1,1%. После выхода статистики индекс S&P продемонстрировал снижение, однако позже в ходе торговой сессии вырос и пробил важный уровень сопротивления в районе 1300 пунктов. Сегодня в США будет опубликован квартальный отчет о росте ВВП, а также выйдет отчет о прибылях корпораций.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в четверг закрылись ростом. Лидером торгов на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (115,26 млн. грн.) и Алчевский металлургический комбинат (39,36 млн. грн.). Наибольший рост среди компаний индексной корзины показали «Азовсталь» (+4,38%) и «Мотор Сич» (+4,02%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 24 марта, повысился на 0,62% – до 1 109,47 пункта. Общий объем торгов составил 310 млн. 490 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,24% – до 2876,33 пункта. Общий объем торгов составил 521 млн. 128 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 804 тыс. грн.