На украинском фондовом рынке вчера наблюдалось ралли - эксперты

На украинском фондовом рынке вчера наблюдалось ралли под влиянием позитивных настроений, царящих на мировых рынках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи в четверг, 24 марта, поднялся на очень высоком объеме торгов. Значительно выросли акции «Мотор Сич» (+4,02%) – бумага отвоевала позиции лидера по объему сделок. «Центрэнерго» (+3,3%) и «Донбассэнерго» (+1,79%) двигались в позитивном направлении. В то же время, «Захидэнерго» (-0,34%) стала единственной бумагой в индексной корзине, закрывшейся в минусе. Алчевский МЗ (ALMK +3,94%), Азовсталь (AZST +4,38%) и Авдеевский КХЗ (AVDK +2,75%) существенно прибавили в цене.

Аналитики отмечают, что Енакиевский метзавод (+1,26%) и Ясиновский КХЗ (+0,43%) в четверг смогли выйти в «зеленую зону» ближе к концу торговой сессии. «Стирол» (+3,84%) вновь продемонстрировал впечатляющие результаты. «Укртелеком» (+0,98%), «Райффайзен банк Аваль» (+0,93%), «Укрсоцбанк» (+1,92%) и «Укранафта» (+0,56%) закрылись небольшим ростом.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 24 марта, вырос на 2,24% – до 2876,33 пункта. Общий объем торгов составил 521 млн. 128 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 804 тыс. грн.

Индекс ПФТС пповысился на 0,62% – до 1 109,47 пункта. Общий объем торгов составил 310 млн. 490 тыс. грн.