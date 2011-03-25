Эффект от землетрясения в Японии не стал длительным для рынков акций - эксперт

Эффект от землетрясения в Японии для фондовых рынков, в том числе и украинского, не стал носить длительного характера.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, подчеркнула она, «военный конфликт в Ливии инвесторы и вовсе проигнорировали, видимо, руководствуясь мнением, что пока цены на нефть не превысили 120 долл./баррель, мировой экономике ничто не угрожает. Соответственно, участники рынка успешно выкупили все снижение середины марта даже с учетом выхода неоднозначной макростатистики в США накануне». Новости о снижении рейтинга Португалии до уровня ВВВ агентством Moody’s и снижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента этой страны агентством Fitch до «A-» с «A+» также не оказали серьезного влияния на взгляды инвесторов.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, в четверг индекс S&P-500 смог подняться выше 50-дневной скользящей средней и обновить двухнедельные максимумы, закрепившись выше уровне 1309,66 пункта. Хотя не все так однозначно. В частности технический индикатор MACD демонстрирует только наметившийся разворот вверх и ослабление нисходящей силы тренда, который может вновь возобладать при появлении негативного катализатора. А поскольку украинский рынок акций коррелирует с американскими индексами, он будет идти следом. То есть в текущих условия соотношение роста и падения рынков оценивается как 50/50.

Как сообщила аналитик, сегодня в 15:30 инвесторы ожидают окончательных данных по росту ВВП США за IV квартал 2010 года (прогноз 3,0%). В 15:55 Мичиганский Университет опубликует финальные данные по индексу потребительского доверия США за март. Эти данные в краткосрочном периоде могут оказать влияние на динамику фондовых индикаторов.