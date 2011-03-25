Фондовые рынки начинают делать ставки на новый сезон корпоративных отчетов - эксперт

Мировые фондовые рынки начинают делать ставки на новый сезон корпоративных отчетов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В целом, считает он, «рост рынка акций, на фоне преобладания в новостях негативных тонов и все еще высокой неопределенности, следует трактовать как начало спекуляций на тему предстоящего сезона квартальных отчетов». Сезон отчетности традиционно откроет публикация квартальных результатов алюминиевого гиганта Alcoa в понедельник, 11 апреля.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, публикация квартальных данных крупнейших глобальных компаний будет иметь важное значение. Один из главных аргументов оптимистов на рынке акций строится на простой идее о том, что, несмотря на повышение уровня неопределенности, компании как минимум не ухудшат финансовые результаты.

По словам аналитика, в четверг, 24 марта, американским индексам S&P 500 и DJIA удалось подняться выше уровней 1 300 и 12 000 соответственно, прибавив 0,9% и 0,7%. «Из-за того, что волна фиксирования прибыли в начале текущей недели началась после столкновения именно с этими уровнями, преодоление данных сопротивлений представляет собой дополнительную порцию оптимизма», - отметил П.ИЛЬЯШЕНКО. При этом индекс S&P 500 преодолел 50-дневное скользящее среднее значение, заметно улучшив сложившуюся с точки зрения технического анализа ситуацию.

Как полагает аналитик, «положительные корпоративные новости в четверг затмили обилие тревожных вестей из Европы, и участники рынка предпочли не беспокоиться о развитии событий на рынке суверенного долга стран PIGS (Португалия, Ирландия, Греция, Испания)».

Однако неоднозначные макроээкономические данные не стали поводом для улучшения настроений инвесторов. Напротив, после публикации слабого отчета о заказах на товары длительного пользования ряд авторитетных игроков рынка, включая Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley, сократили оценки роста ВВП США в первом квартале 2011 года.

По информации П.ИЛЬЯШЕНКО, после закрытия фондовых площадок в Соединенных Штатах Америки в четверг фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили восходящее движение, прибавляя на данный момент более 0,5% по отношению к значению S&P 500 на момент закрытия торгов на Украинской бирже. При этом большинство фондовых индексов стран Азии завершили торговую сессию пятницы ростом в пределах 1%, а котировки нефти марки WTI продолжают консолидироваться над уровнем 105 долларов за баррель.

Аналитик сообщил, что в течение сегодняшнего дня состоится ряд выступлений представителей ФРС США. Наиболее важное из них - выступление председателя ФРБ Филадельфии Чарльза ПЛОССЕРА на тему монетарной политики - состоится уже после закрытия торгов на Украинской бирже. Среди макроэкономических релизов внимания заслуживает публикация последней третьей оценки роста ВВП Соединенных Штатов Америки в четвертом квартале 2010 года.