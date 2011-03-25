Unilever продает бизнес Sanex компании Colgate-Palmolive

Компания Unilever объявила о подписании соглашения о продаже своего глобального бизнеса Sanex компании Colgate-Palmolive. Сумма сделки составляет 672 млн. евро.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, в настоящий момент она является предметом согласования с регулирующими органами.

Сделка осуществляется в соответствии с требованиями Комиссии Европейского Союза о том, что бренд Sanex не должен присутствовать в продуктовом портфеле Unilever на территории Европейской экономической зоны.

Годовой объем продаж бренда Sanex в 2010 году составил 187 млн. евро, преимущественно по результатам операций в Западной Европе.

Кроме того, концерн Unilever подписал соглашение о приобретении у компании Colgate-Palmolive ряда брендов моющих средств в Колумбии. Сумма сделки составляет 215 млн. долл. Сейчас данная сделка также находится на согласовании с регулирующими органами.

«Мы удовлетворены возможностью осуществить продажу бизнеса Sanex, а также привлечению в наш продуктовый портфель в Колумбии успешных торговых марок Fab, Lavomatic и Vel. Эта сделка полностью отвечает стратегии Unilever по развитию глобальных категорий продуктов. Это приобретение поможет дальнейшему развитию бизнеса Unilever в Колумбии, значительно усилив позиции компании на одном из крупнейших рынков моющих средств в Латинской Америке. Подобные приобретения являются одним из ключевых факторов, которые позволяют совершенствовать наш портфель брендов, расширять региональное присутствие и, в конечном итоге, достигнуть поставленной амбициозной цели по удвоению объема бизнеса Unilever», - отметил категорийный президент Unilever Майкл ПОЛК.

Обе сделки включают в себя торговые марки, объекты интеллектуальной собственности и разработки. Сделки не включают в себя приобретение каких-либо производственных мощностей и относящихся к ним активов.

Справка УНИАН. Unilever - один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса.

Первое представительство Unilever в Украине было открыто в 1993 году. Портфель торговых марок Unilever в Украине включает в себя майонез, кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann`s, спреды Rama, растительно-творожные кремы Crème Bonjour, супы и приправы Knorr, чай "Беседа", Brooke Bond и Lipton, а также средства личной гигиены и бытовой химии Dove, Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei, Rexona и Axe, Domestos и Cif.