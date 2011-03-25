Эксперты: нефтегазовые компании снова были в центре внимания на Лондонской фондовой бирже

Украинские компании нефтегазового сектора снова оказались в центре внимания в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг, 24 марта, акции Cadogan Petroleum выросли на 1,88%, JKX Oil & Gas - на 1,4%, Regal Petroleum – на 3,8%. Ferrexpo (1,14%) немного прибавил к результатам предыдущих торгов. «Мироновский хлебородукт (-0,33%) незначительно снизился.

По информации аналитиков, компании агросектора, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в четверг слабые результаты. Бумаги «Астарты» (-0,06%) и «Кернела» (-0,13%) немного просели. В то же время, акции «Агротона» в цене не изменились.