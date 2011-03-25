«Укртелеком» разместил облигации серии L почти на 254 млн. грн.

Компания «Укртелеком» разместила облигации серии L на торгах на Украинской бирже общую суму 253,57 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в результате торгов на бирже в период с 15 февраля по 11 марта этого года было размещено 250 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно проспекту эмиссии облигаций, их размещение должно было осуществляться в период с 15 февраля 2011 года по 13 января 2012 года включительно. Доходность облигаций была определена в размере 16,5%, при этом возможность оферты не предусмотрена. Согласно проспекту эмиссии, облигации должны быть погашены 14-17 февраля 2012 года.

Привлеченные от продажи облигаций средства «Укртелеком» направит на технологическое развитие компании: развитие и модернизацию фиксированной сети, сети мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет и т.п.

Андеррайтером выпуска облигаций является компания «Тройка Диалог Украина».

Напомним, в декабре 2010 года «Укртелеком» завершил продажу облигаций серии J на сумму 125 млн. грн.

24 марта 2011 года простые именные облигации ОАО "Укртелеком" серии J включены во второй уровень листинга Биржевого реестра ПАО "Украинская биржа".

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.