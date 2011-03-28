Украинские акции за прошлую неделю подорожали на впечатляющие 8,2% - эксперт

Украинские акции по итогам прошедшей недели подорожали на впечатляющие 8,2%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что в пятницу, 25 марта, события на отечественном рынке акций не шли вразрез с динамкой на мировых площадках. К середине торговой сессии индекс Украинской биржи опускался к нулевой отметке, однако уровень закрытия четверга выступил уровнем поддержки для широкого рынка. В итоге, несмотря на то, что инвесторы активно фиксировали прибыль в среду, 22 марта, за прошлую неделю индекс Украинской биржи прибавил 8,2%.

По информации аналитика, фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи с датой истечения в июне также вырос на 0,6%, сохранив прежний уровень спрэда по отношению к самому индексу. Торговая активность в пятницу снизилась по сравнению с предыдущей торговой сессией, хотя общий объем торгов на рынке акций все же превысил уровень 10-дневной скользящей средней на 17%.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, расстановка акцентов роста в пятницу не претерпела изменений по сравнению с предыдущим днем: акции «Мотор Сичи» и «Центрэнерго» сохранили за собой звание лидеров. Так, акции «Мотор Сичи» подорожали на 2,8%, а ее положительный вклад в рост индекса Украинской биржи перевесил отрицательный вклад всех остальных эмитентов, которые подешевели по итогам торговой сессии.

По словам аналитика, в разрезе отдельных секторов повышенным спросом в пятницу пользовались акции банков. Оба ликвидных представителя сектора – «Райффайзен банк Аваль» и «Укрсоцбанк» - увеличили свою рыночную стоимость на 1,8% и 1,2% соответственно.

П.ИЛЬЯШЕНКО также отметил, что среди компонентов корзины индекса Украинской биржи главными аутсайдерами в пятницу стали акции «Стирола» и Енакиевского металлургического завода. Бумаги данных эмитентов скорректировались после нескольких дней уверенного роста.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 марта, поднялся на 1,53% – до 1 126,45 пункта. Общий объем торгов составил 216 млн. 958 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,47% – до 2889,93 пункта. Общий объем торгов составил 382 млн. 696 тыс. грн., из них на срочном рынке – 80 млн. 416 тыс. грн.