ФГИУ передал «Лугансктепловоз» Брянскому машиностроительному заводу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод "(Российская Федерация) подписали акт приема-передачи 76,001% пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, Фонд госимущества также уведомил о подписании данного акта и переходе прав собственности компанию-регистратора «Лугансктепловоза ", которая должна засчитать акционером 76% акций предприятия Брянский машзавод.

Ранее, 21 марта 2011 года, ФГИУ и ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Российская Федерация) заключили договор, предусматривающий «зачет встречных однородных требований».

Постановлением Хозяйственного суда Киева от 21 марта 2011 г. было утверждено мировое соглашение между ФГИУ и покупателем «Лугансктепловоза».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял распоряжение от 21 июля 2010 г. с изменениями от 15 декабря 2010 г. относительно прекращения взаимных обязательств между Фондом госимущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» путем проведения взаимозачета по договорным обязательствам и заключения между сторонами мирового соглашения.

Справка УНИАН. Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре 2010 года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.