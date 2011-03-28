Условия договора купли-продажи «Криворожстали» выполнены надлежащим образом - ФГИУ

Условия договора купли-продажи пакета акций ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" («Криворожсталь») по итогам деятельности за 2010 г. выполняются надлежащим образом, в том числе по социальному блоку обязательств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), таковы результаты проведенной в марте текущего года проверки выполнения инвестором своих инвестобязательств.

Как отметили в ФГИУ, Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации 24 марта этого года провела выездное заседание на ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог". На заседании обсуждались вопросы выполнения условий договора. Членами комиссии была дана положительная оценка состояния выполнения обязательств по договору купли-продажи пакета акций ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

По информации ФГИУ, проведенные в течение 2010 г. совместные консультации представителей Фонда госимущества, администрации комбината, владельца, ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности и профсоюзного комитета предприятия позволили решить такие важные вопросы, как продолжение строительства жилья для рабочих, обеспечение соблюдения социальных стандартов (по оплате труда, стимулированию, оздоровлению), разработка методики расчета минимального стандарта оплаты труда работников, занятых в основных цехах. Общий объем расходов на охрану труда и социально-бытовые цели составил 196 млн. 198,6 тыс. грн. С 1 апреля 2011 г. на предприятии повышены тарифные ставки работникам и должностные оклады руководителям, специалистам и служащим на 7%, что в полной мере позволило обеспечить требования законодательства и договора по уровню социальных стандартов. Жилищная программа на 2010 г. выполнена в полном объеме, введены в эксплуатацию 2 жилых дома на 164 квартиры. Ведется строительство двух новых домов на 285 квартир, которые планируется передать работникам ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" бесплатно в 2011 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2009 году сократил производство основных видов продукции на 17,2-21,6%.