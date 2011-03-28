Создание центрального депозитария на базе НДУ отрицательно скажется на фондовом рынке – эксперты

В случае создания центрального депозитария (ЦД) на базе Национального депозитария Украины (НДУ) в сфере депозитарных услуг будет создан монополист, что отрицательно скажется на работе отечественного фондового рынка, его субъектов.

Такое мнение высказал УНИАН исполнительный директор инвестиционной компании «Он-Лайн Капитал» Сергей КОНДРАШЕВ, комментируя намерение правительства создать центральный депозитарий на базе НДУ.

«Создание центрального депозитария на основе Нацдепозитария просто задавит бизнес и фондовый рынок. Сегодня у его участников есть варианты - куда, а так вариантов попросту не будет», - заявил С.КОНДРАШЕВ.

Поддерживает данную точку зрения и директор Института трансформации общества Олег СОСКИН, который считает, что запланированный Кабмином вариант создания ЦД свидетельствует о лоббировании интересов отдельных бизнесменов, а результатом реализации намерений правительства станет крах отечественного фондового рынка. «По сути то, что сейчас происходит, говорит о том, что государство действует в пользу кланов и финансово-промышленных групп, которые стоят за Национальным депозитарием Украины. Мы в результате этого можем поставить крест на фондовом рынке. Он не будет развиваться. Кланы получат контроль над акционерным капиталом. Это беспрецедентно. Это все может привести к полному коллапсу фондового рынка», - считает О.СОСКИН.

По мнению С.КОНДРАШЕВА, целесообразным было бы создание ЦД на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ). «Если создавать центральный депозитарий, то это надо было делать на основе Всеукраинского депозитария ценных бумаг, поскольку это коммерческая компания, а не государственная, и она намного лучше будет относиться к своим клиентам и не тормозить развитие фондового рынка», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины. 28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.