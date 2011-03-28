«Киевгорстрой» вышел из состава акционеров ОАО «Трест Киевгорстрой-6»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» вышло из состава акционеров ОАО «Трест Киевгорстрой-6».

Об этом говорится в сообщении треста, размещенном на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

По информации депозитария ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 22 марта т.г. размер пакета ХК «Киевгорстрой» в ОАО «Трест «Киевгорстрой-6» уменьшился на 2 327 640 простых именных акций и составляет 0% от количества голосующих акций.

Справка УНИАН. ОАО «Трест Киевгорстрой-6» создано в 1995 году, занимается строительством зданий, монтажом и установкой сборных конструкций, розничной торговлей одеждой.

По данным регистратора, на 22 января 2010 года 30% акций ОАО «Трест Киевгорстрой-6» принадлежало ООО «Фондовый союз Украины», 62,9% - ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг».