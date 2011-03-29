АМК разрешил КSG Agro приобрести контрольный пакет акций двух компанмй

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение кипрской компании KSG AgriculturalandIndustrialHolding (KSG Agro) на приобретение контрольного пакета (более 50%) акций компаний "Унирем-Агро Плюс" и "Украинского агропромышленного холдинга".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам председателя Совета директоров компании KSG Agro Сергея КАСЬЯНОВА, решение о приобретении контрольного пакета в этих компаниях обусловлено стратегическими планами по расширению присутствия в Днепровском регионе и связанной с этим консолидацией существующих и вновь приобретенных активов. После приобретения акций вышеупомянутых компаний подконтрольный KSG Agro земельный банк составит более 33 тыс. га.

Справка УНИАН. KSG AgriculturalandIndustrialHolding (KSG Agro) – агропроизводственная компания, специализирующаяся преимущественно на растениеводстве (Днепровский регион). Среди других направлений - овощеводство, поставка продуктов питания в торговые сети, производство продукции Privatelabel.

Группа объединяет 9 агропредприятий с совокупным земельным банком более 33 тыс. га. Компания располагает мощностями по единовременному хранению 30 тыс. тонн зерна и 2 тыс. тонн плодоовощной продукции.

Основной акционер компании Сергей КАСЬЯНОВ, помимо агробизнеса, контролирует сеть супермаркетов СПАР в Украине.