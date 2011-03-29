Fitch подтвердил рейтинг DTEK

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании DTEK Holdings Limited в иностранной валюте на уровне «B» с прогнозом «стабильный», а также приоритетный необеспеченный рейтинг DTEK Finance B.V. в иностранной валюте на уровне «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что долгосрочный РДЭ компании в иностранной валюте ограничен страновым потолком Украины («B»/прогноз «стабильный»), но на долгосрочный РДЭ в национальной валюте и национальные рейтинги это ограничение в настоящее время не распространяется.

В июле 2010 г. Fitch повысил долгосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте с уровня «B-» до «B». Вслед за этим рейтинговым действием был повышен долгосрочный РДЭ DTEK в иностранной валюте с уровня «B-» до «B». Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте и ее национальные рейтинги находятся на более высоком уровне, чем суверенные рейтинги, так как на них не распространяется трансфертный риск и риск конвертации по долговым обязательствам в иностранной валюте. Кроме того, эти рейтинги отражают относительно стабильный и вертикально интегрированный бизнес DTEK.

Рейтинги принимают во внимание лидирующие позиции DTEK в украинском секторе угледобычи и производства электроэнергии на тепловых электростанциях и распределения электроэнергии, а также учитывают конкурентоспособные операционные показатели и затраты по сравнению с сопоставимыми предприятиями в стране и долгосрочную структуру долга после эмиссии еврооблигаций на 500 млн. долл. в апреле 2010 г.

Согласно консервативным оценкам агентства, выручка DTEK будет расти сопоставимыми темпами с ростом ВВП Украины (по прогнозам Fitch, 4-5% в 2011-2012 гг.). Fitch ожидает, что DTEK сохранит операционный денежный поток положительным, а левередж – на более низком уровне, чем у многих других компаний СНГ по генерированию и распределению электроэнергии. Так, показатель скорректированного чистого левереджа по FFO (денежным средствам от операционной деятельности) должен оставаться ниже 1,7x в 2011-2014 гг., даже если учитывать потенциальные приобретения активов, а уровень обеспеченности процентных платежей по FFO должен составить более 6x за тот же период.

По мнению Fitch, в 2011 году есть определенный риск, связанный со слияниями и поглощениями. Ранее в этом году украинские власти объявили, что они планируют приватизировать долю в «Днепроэнерго», в которой DTEK владеет 47,55%, уже во 2 квартале 2011 г. «Днепроэнерго» имеет установленную мощность 8185 МВт, что почти вдвое превышает мощность «Востокэнерго», генерирующей дочерней структуры DTEK. В то же время у «Днепроэнерго» более низкая операционная эффективность. Так, коэффициент загрузки мощностей в 2010 г. у предприятия составлял 34,3%, что ниже коэффициента загрузки у «Востокэнерго» в 50,1% в том же году. Поэтому Fitch считает, что в случае приобретения «Днепроэнерго» операционная маржа у DTEK, вероятно, немного снизится.

Fitch также отмечает, что подверженность DTEK валютным рискам сглаживается за счет выручки, получаемой от экспортных продаж. По оценкам агентства, экспортная выручка компании, номинированная главным образом в долларах США, с запасом покрывает ее процентные выплаты в иностранной валюте. DTEK в настоящее время не хеджирует свои валютные риски. Fitch отмечает, что в случае продолжительного существенного ослабления курса гривни к доллару США и евро финансовые позиции DTEK, включая показатели левереджа и обеспеченности, могут ухудшиться.

Справка УНИАН. DTEK – группа, занимающаяся добычей угля и производством электроэнергии, принадлежащая System Capital Management, активы которой находятся в Украине и которую в конечном итоге контролирует Ринат АХМЕТОВ. DTEK ведет бизнес с другими компаниями, являющимися частью той же группы компаний в собственности Р.АХМЕТОВА.