Акимова: единый депозитарий будет создан до конца первого полугодия

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявляет, что единый депозитарий будет создан до конца первого полугодия 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня, выступая на "Украинском саммите: Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь".

"В целом в теме развития фондового рынка перед нами стоит еще одна важная, достаточно сложная задача, но решимая в течение первого полугодия -это создание единого депозитария, без которого дальнейшее активное развитие финансовых рынков сложно представить", - сказала И.АКИМОВА.

Кроме того, по ее словам, правительство также планирует подготовить ряд законопроектов для развития фондового рынка в Украине. "Из законодательных инициатив одной из самых важных будет расширение функций и укрепление функций Фонда гарантирования вкладов. Большое значение будут иметь конкретные меры по расчистке токсичных активов. Сейчас вместе с международными организациями рассматривалась такая деликатная тема, как проблемные банки и один из таких проблемных банков — "Родовид". Было принято решение превратить его в банк плохих активов", - сообщила первый заместитель главы Администрации Президента.