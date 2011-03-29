«Тессера Капитал» сменила название на «Альтана Инвестмент Менеджмент»

На общем собрании участников ООО "КУА АПФ "Тессера Капитал", состоявшемся 23 марта 2011 года, было принято решение о смене названия компании на ООО “КУА АПФ "Альтана Инвестмент Менеджмент".

Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционной компании «Альтана Капитал», переданном агентству УНИАН.

Как говорится в пресс-релизе, цель изменения названия – подчеркнуть принадлежность компании по управлению активами к материнской компании «Альтана».

По словам Генерального директора ИК «Альтана Капитал» Алены АМИТАН, смена названия компании позволит быстрее сформировать в сознании клиентов целостность группы «Альтана». «Бренд «Альтана» хоть и молодой, но уже известный и зарекомендовавший себя на рынке, поэтому присутствие этого имени в названии КУА позволит усилить ее рыночные позиции в сегменте управления активами», - отмечается в пресс-релизе.

Справка УНИАН. КУА АПФ "Альтана Инвестмент Менеджмент" создана в мае 2007 года. Основное направление деятельности - управление активами частных инвестиционных фондов.

Уставный капитал компании составляет 18 млн. грн. Общая стоимость активов, находящихся под управлением компании, составляет 850 млн. грн.