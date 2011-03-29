Инвесторы украинского фондового рынка в понедельник фиксировали прибыль - эксперты

Инвесторы украинского фондового рынка в понедельник, 28 марта, фиксировали прибыль.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи резко упал в начале торговой сессии понедельника. Общий объем торгов вчера был умеренным. Все голубые фишки продемонстрировали снижение, при этом сильнее всего просели акции «Укрнафты» (-2,77%), «Мотор Сичи» (-1,13%), «Центрэнерго» (-1,68%) и «Укртелекома» (-1,37%).

Аналитики отмечают, что бумаги предприятий горно-металлургического сектора в понедельник существенно упали в цене. Алчевский меткомбинат потерял 2,75%, Авдеевский КХЗ - 1,01%, «Азовсталь» - 2,4%, Енакиевский метзавод - 2,06%, Ясиновский КХЗ - 1,24%. Инвесторы распродавали акции «Донбассэнерго» (-2,2%) и «Захидэнерго» (-0,45%). Котировки банков («Райффайзен банк Аваль» - 0,09%, «Укрсоцбанк» - 0,99%) и «Стирола» (-2,79%) также снизились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 марта, снизился на 0,62% – до 1 119,50 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 562 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,58% – до 2844,36 пункта. Общий объем торгов составил 287 млн. 220 тыс. грн., из них на срочном рынке – 100 млн. 824 тыс. грн.