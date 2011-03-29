Эксперты: рынки акций на этой неделе сосредоточатся на данных по безработице в США

Основной фокус рынка акций на этой неделе будет сосредоточен на спекуляциях относительно пятничной статистики, когда выйдут данные по безработице в США.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По прогнозам аналитиков, ослабление доллара также оказывает поддержку американским трейдерам. Тем не менее, забывать о риске плохих новостей из Японии и обострений в Ливии не стоит. Возможно, именно с этим и связанно снижение объемов торгов. Завтра ключевым индикатором для рынка станут данные об уверенности потребителей в США за март.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок в понедельник, 28 марта, закрылся снижением вразрез с мировыми тенденциями. Несмотря на слабый «бычий» тренд на западных площадках, отечественные индексы показали негатив, торгуясь в боковом канале при небольших объемах. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (69,67 млн. грн.) и Алчевский металлургический комбинат (26.57 млн. грн.). Все предприятия индексной корзины закрылись на негативной территории. Лидерами падения были акции Алчевского металлургического комбината (-2.75%) и «Укрнафты» (-2,77%).

По словам аналитиков, европейские индексы в понедельник показали рост на фоне позитивного открытия американской сессии, чему поспособствовал рост уровня потребительских затрат в США. Также первую половину вчерашнего дня западные площадки отслеживали корпоративные новости, взяв перерыв в вопросе Японии и Ближнего Востока, где до сих пор остается неопределенность. Ближайшие дни станут решающими и покажут, хватит ли западным инвесторам решительности для обновления максимумов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 марта, снизился на 0,62% – до 1 119,50 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 562 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,58% – до 2844,36 пункта. Общий объем торгов составил 287 млн. 220 тыс. грн., из них на срочном рынке – 100 млн. 824 тыс. грн.