Активность игроков украинских фондовых рынков снизилась - эксперт

Падение украинских акций вчера происходило на фоне снизившейся активности инвесторов и затронуло все без исключения ликвидные бумаги.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По словам аналитика, основная часть продаж пришлась на промежуток времени длиной всего в один час вслед за резким снижением российских площадок в первой половине дня. После открытия фондовых бирж в США трейдеры принялись покупать подешевевшие акции, однако этого порыва не хватило для того, чтобы отыграть значимую долю утренних потерь.

Фьючерсный контракт на индекс Украинской бирже со сроком истечения в июне завершил торговую сессию понедельникапрактически на уровне индекса УБ, потеряв 1,3%. Объем торгов оказался на 30% ниже уровня 10-дневной скользящей средней.

Аналитик подчеркнул, что среди ликвидных акций Украинской биржи «светлым пятном» вчера стали акции «Райффайзен банка Аваль» и «Лугансктепловоза», которые переживали всплески интереса покупателей по ходу торговой сессии. Так, обе акции завершили день снижением на 0,1%, что, тем не менее, стало положительным результатом в сравнении со средним показателем снижения по рынку.

По информации аналитика, в то время как котировки всех бумаг, которые входят в состав корзины индекса Украинской биржи завершили день снижением, всего пять акций обеспечили почти три четвертых потерь индекса в понедельник. Главными аутсайдерами стали «Укрнафта» (-2,8%), «Центрэнерго» (-1,7%,), «Мотор Сич» (-1,1%), «Укртелеком» (-1,4%), «Азовсталь» (-2,4%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 марта, снизился на 0,62% – до 1 119,50 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 562 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,58% – до 2844,36 пункта. Общий объем торгов составил 287 млн. 220 тыс. грн., из них на срочном рынке – 100 млн. 824 тыс. грн.