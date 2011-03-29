Эксперт: опасения относительно сезона отчетов изменили равновесие в пользу продавцов акций

Причиной изменения равновесия в пользу продавцов на рынках акций стали опасения относительно предстоящего сезона квартальных отчетов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Например, отметил он, в понедельник среди акций, которые входят в состав индекса S&P 500, лидером снижения стали акции оператора отелей Marriott International, потерявшие 6,3% рыночной стоимости после снижения прогнозов прибыли в первом квартале 2011 года.

Объем торгов на Нью-Йоркской Фондовой бирже составил 5,9 млрд. акций, что является самым низким показателем в текущем году. Таким образом, можно полагать, что в основе снижения на рынках лежит отсутствие важных информационных поводов для роста в большей степени, чем наличие негативных новостей. С большой вероятностью также можно полагать, что до публикации отчета о занятости в США в среду 30 марта, участники рынка предпочтут не форсировать развитие событий.

По словам аналитика, сегодня утром трейдеры на азиатских площадках не поддержали развитие негативной тенденции. Так, большинство фондовых индексов региона закончили торговую сессию вторника ростом. При этом фьючерсы на индекс S&P 500 отыграли как минимум половину вечернего снижения.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, в понедельник на мировых фондовых площадках не наблюдалось единой динамики. Подавляющее большинство фондовых индексов главных экономик мира провели основную часть торговой сессии на положительной территории. Однако уже в последний час торгов понедельника американский индекс S&P 500 отразил смену настроений, зафиксировав незначительный минус по итогам дня. Индексы S&P 500 и DJIA понизились на 0,3% и 0,2% соответственно, а наибольшие потери на уровне сектора понесли сырьевые акции на фоне снижения котировок черного золота.

По мнению аналитика, успехи ливийских повстанцев оказывают давление на стоимость нефти. Возможность возобновления экспорта нефти из Ливии под эгидой членов стран ОПЕК позволит нарастить предложение на нефтяном рынке.