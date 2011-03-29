Акции украинских агрокомпаний вчера показали смешанные результаты - эксперты

Бумаги украинских аграрных компаний, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, вчера продемонстрировали смешанные результаты.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, «Агротон» (+1,41%) и «Астарта» (+0,37%) на Варшавской фондовой бирже в понедельник закрылись в плюсе. В то же время, котировки компаний «Кернел» (-0,51%) и Milkiland (-1,8%) снизились.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в понедельник цена акций «Мироновского хлебопродукта» (+1,85%) росла на фоне выхода позитивной финансовой отчетности за 2010 год. Поднялись котировки JKX Oil & Gas (+1,61%) и Regal Petroleum (+1,8%), При этом акции Cadogan Petroleum в цене не изменились. Ferrexpo корректировался, потеряв 1,38% по итогам дня.