Украинские трейдеры сконцентрировались на волне продаж ликвидных бумаг - эксперт

Украинские трейдеры проигнорировали в основном нейтральные настроения в Европе и США, сконцентрировав внимание на усиливающейся волне продаж по ликвидным бумагам.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи во вторник, 29 марта, потерял 1,9% вслед за снижением российских акций. Потери фьючерсного контракта со сроком истечения в июне превысили снижение индекса Украинской биржи более чем в два раза, что иллюстрирует сильное ухудшение ожиданий инвесторов. В то же время, торговая активность сохранилась на невысоком уровне, превысив средний объем торгов за последние 10 торговых сессий всего на 14%.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, по сравнению с понедельником список аутсайдеров не претерпел существенных изменений. Основной вклад в снижение рынка внесли всего три бумаги, которые обеспечили более половины потерь индекса Украинской биржи во вторник. Этими акциями стали «Укрнафта», «Центрэнерго» и «Мотор Сич», котировки которых снизились на 3,9%, 1,8% и 2% соответственно. Второй день кряду единственным «светлым пятном» остаются бумаги «Лугансктепловоза», прибавившие очередные 0,2%. Также акциям «Донбассэнерго» удалось отыграть дневные потери и завершить торговую сессию ростом на 0,4%.

По мнению аналитика, «в основе плохих результатов украинского рынка акций по сравнению с фондовыми площадками в Европе и Соединенных Штатах Америки находятся преимущественно факторы психологического толка. В ближайшее время расхождение в динамике индекса Украинской биржи и ведущих мировых индексов должно остановиться». П.ИЛЬЯШЕНКО оценивает вероятность стабилизации котировок украинских акций в диапазоне от 1% до 2% от текущих уровней как высокую. Главным условием реализации такого сценария является сохранение нейтральной тенденции на рынке акций в США.