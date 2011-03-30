Украинский фондовый рынок во вторник продолжил снижение - эксперты

Украинский фондовый рынок во вторник, 29 марта, продолжил снижение.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи во вторник упал на 1,86%, закрывшись на уровне 2791,34 пункта, а индекс ПФТС – на 2,65% до 1089,84 пункта. Все компании индексной корзины Украинской биржи закрылись снижением. Наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Укрнафты» (-3,85%) и Авдеевского КХЗ (-2,80%). Лидерами по объему торгов на Украинской бирже были бумаги компании «Мотор Сич» (49,54 млн. грн.).

По информации аналитиков, ведущие индексы Европы и США во вторник закрылись со смешанной динамикой. Наибольшее внимание было сосредоточено на публикации в США индекса потребительского доверия, значение которого оказалось ниже ожиданий – 63,4 пункта против 65 пунктов.

Аналитики сообщают, что по еврозоне сегодня выйдут данные об индексе делового климата и индексе настроений в экономике. В США опубликуют данные об индикаторе занятости ADP и изменении запасов нефти за неделю.