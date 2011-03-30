Вероятность фиксирования прибыли сейчас существенно выше, чем в начале недели - эксперт

Вероятность фиксирования прибыли глобальными игроками сейчас существенно выше, чем в начале текущей недели.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Тем не менее, добавил он, «этот сценарий развития событий не является основным для построения торговой стратегии на последующие три торговых сессии». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация первой серии данных об изменении числа занятых в Соединенных Штатах Америки по итогам марта. Данные агентства ADP будут опубликованы в 15:15 по киевскому времени. При этом еще большее внимание будет приковано к публикации данных от Бюро Статистики Труда США в пятницу, 1 апреля. Инвесторы будут внимательно следить не только за динамикой числа занятых, но и за динамикой стоимости рабочей силы, а также числом отработанных часов.

По информации аналитика, в первой половине вторника, 29 марта, мировые фондовые рынки оказались под давлением со стороны негативной динамики акций европейских банков, а также слабой динамики представителей нефтегазового сектора. Основной панъевропейский индекс DJ Euro Stoxx 600 находился на отрицательной территории на протяжении большей части торговой сессии, компенсировав утренние потери только за счет ралли в секторе добывающих компаний, а также благодаря росту акций в США с открытия торгов. Финансовая составляющая индекса по итогам дня снизилась на 0,9%. Возглавили падение акции банков с потерями более 1%.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, среди европейских банков наибольшие потери во вторник понесли акции итальянского Unione di Banche Italiane, котировки которого рухнули на 12% из-за планов по привлечению нового капитала путем дополнительной эмиссии акций. На фоне сложной ситуации на долговом рынке европейской периферии участники рынка критично относятся к перспективам финансового сектора Европы. Решение итальянского банка стало поводом для переосмысления рисков.

Тем временем, подчеркнул аналитик, американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA завершили вторник ростом на 0,7%. При этом индекс промышленных компаний закрепился выше сопротивления на уровне 12200 пунктов, а индекс широкого рынка достиг отметки в 1320 пунктов. Отсутствие значимой реакции на снижение рейтингов Португалии и Греции рейтинговым агентством Standard & Poor`s не стало сюрпризом, так как инвесторы продолжают игнорировать рост доходности долговых обязательств Португалии, концентрируя внимание на корпоративных событиях в США. Например, лидером роста в составе индекса DJIA стали акции Home Depot (крупнейшая торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов) - благодаря успешной продаже облигаций и планируемому последующему обратному выкупу акций компании.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фондовые площадки в Странах Азии демонстрируют рост. Так, японский Nikkei 225 прибавляет более 2%, а главный региональный индекс The MSCI Asia Pacific достиг максимального значения с 11 марта. Фьючерсы на индекс S&P 500 также растут, к моменту открытия европейских торговых площадок прибавив еще 0,4%. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы, 25 марта, индекс S&P 500 вырос на 4,3%, в то время как индекс Украинской биржи потерял 2,7% за аналогичный период времени. «Не находя достойных фундаментальных аргументов в пользу сохранения разнонаправленной динамики украинского и глобального рынков акций, мы ожидаем начала сокращения разницы в динамике индексов в уже ближайшее время», - прогнозирует аналитик.