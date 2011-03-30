"Брянский машзавод" стал акционером «Лугансктепловоза»

На счета ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» перечислены 76,001% акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

По информации пресс-службы, ранее акции «Лугансктепловоза» во исполнение распоряжения Фонда были списаны их хранителем со счета ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ и "Брянский машзавод" ранее подписали акт приема-передачи 76,001% пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Постановлением Хозяйственного суда Киева от 21 марта 2011 г. было утверждено мировое соглашение между ФГИУ и покупателем «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины принял распоряжение от 21 июля 2010 г. с изменениями от 15 декабря 2010 г. относительно прекращения взаимных обязательств между Фондом госимущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» – ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» путем проведения взаимозачета по договорным обязательствам и заключения между сторонами мирового соглашения.

Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре 2010 года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.