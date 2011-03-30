ГИУ во II квартале выпустит облигации на 1 млрд. грн., в III-IV – ипотечные облигации на 200 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует во II квартале текущего года выпустить облигации на 1 млрд. грн., в III-IV кварталах – ипотечные облигации на 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ в рамках совещания ГИУ с участниками рынка ипотечного кредитования «Направления финансирования завершения строительства жилья и восстановления рынка ипотечного кредитования».

«Мы планируем выпустить на 1 млрд. грн. облигаций под государственные гарантии. Планируем на второй квартал этого года. Такая норма в законе о госбюджете есть. Кроме того, мы также планируем выпустить 200 млн. грн. ипотечных облигаций… в третьем и четвертом кварталах», – сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ уточнил, что планируемая доходность облигаций на 1 млрд. грн. будет на уровне 10%, по ипотечным облигациям на 200 млн. грн. – на уровне 11%.

«Мы планируем из 1 млрд. грн. облигации на 800 млн. грн. выпустить сроком на 5 лет, на 200 млн. грн. – на 7 лет. Срок по ипотечным облигациям – 5 лет», – добавил предправления ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.