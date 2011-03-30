Коломойский оценивает «Укртатнафту» в 2 млрд. долларов

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ оценивает 100% акций ПАО «Укртатнафта» ((Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в 2 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Я оцениваю («Укртатнафту» – УНИАН) где-то в 2 млрд. долларов», – сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Он также отметил, что на сегодняшний день желающих купить предприятие.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».