Украинские фондовые рынки во вторник существенно снизились - эксперты

Украинские фондовые рынки во вторник, 29 марта, существенно снизились.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Укранской биржи (-1,86%) во вторник упал сразу после открытия торгов и следовал боковому тренду в течении всего дня. Общий объем торгов был умеренным – 206 млн. грн. Лидеры по объему торгов - «Укрнафта» (-3,85%), «Мотор Сич» (-1,99%) и «Центрэнерго» (-1,82%) - снова закрылись в красной зоне.

Как отмечают аналитики, акции предприятий горно-металлругического сектора и «Стирола» во вторник значительно потеряли в цене. Алчевский меткомбинат упал на 1,62%, Авдеевский КХЗ – на 2,8%, «Азовсталь» - на 1,98%, Енакиевский метзавод – на 2,2%, Ясиновский КХЗ - на 1,67%, «Стирол» - 2,75%. Банки следовали общему негативному тренду, в то время как потери «Захидэнерго» (-0,51%) и «Укртелекома» (-0,56%) не были столь существенными. «Донбассэнерго» торговалась против рынка, прибавив 0,39% к закрытию.