Украинские нефтегазовые компании показали в Лондоне смешанную динамику - эксперты

Украинские компании нефтегазового сектора продемонстрировали вчера на Лондонской фондовой бирже смешанную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, акции Regal Petroleum (+9,41%) на Лондонской фондовой бирже взлетели в цене. Cadogan Petroleum (+3,57%) также показал существенный рост. JKX Oil & Gas (-1,58%) завершил день на негативной территории. Акции Ferrexpo (-1,68%) и «Мироновского хлебопродукта» (-0,27%) распродавались.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже во вторник «Агротон» (+0,67%) и «Милкиленд» (+0,49%) немного выросли. «Астарта» (-0,12%) и «Кернел» (-1,15%) снизились.